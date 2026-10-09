Богатовские пожарные успешно ликвидировали возгорание на промышленном объекте

7 октября в 19 часов 45 минут в в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что горит насосная установка на дожимной насосной станции.

Согласно расписанию выезда, к месту вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 117 пожарно-спасательного отряда № 15. По прибытии было установлено, что горит электродвигатель насосного агрегата на площади 20 квадратных метров.

В 20 часов 17 минут пожар был локализован, а в 21 час 7 минут пожар был полностью ликвидирован.

В тушении пожара участвовали 5 человек личного состава, было задействовано 2 единицы пожарной техники, подан 1 ствол «Б».

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"