В Исаклинском районе местный житель подозревается в убийстве матери

Следователем Шенталинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Самарской области предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 2 октября 2026 года фигурант, находясь по месту жительства в частном доме, расположенном в Исаклинском районе Самарской области, в ходе ссоры со своей 68-летней матерью, ударил ее обухом топора по голове. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия. В дальнейшем фигурант предпринял попытки

сокрыть следы преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.