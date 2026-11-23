Ангелина Материкина, старший вожатый МАООУ «Пансионат «Радуга», стала победителем областного конкурса «Вожатый - архитектор детства» в номинации «Старший вожатый».

В этом году очный этап конкурса объединил 23 участников -талантливых и преданных своему делу представителей вожатского сообщества региона. Они демонстрировали своё педагогическое мастерство, делились опытом и доказывали, что современный вожатый - это гораздо больше, чем организатор игр и мероприятий.



Ангелина Сергеевна - человек, который не только умеет находить подход к воспитанникам, но и объединять вокруг себя команду, поддерживать молодых педагогов, помогать им развиваться и воплощать самые смелые идеи. За этой победой - шесть лет работы в детском лагере, десятки проведённых смен, сотни детских улыбок, любовь к своему делу и огромное желание делать жизнь детей счастливее, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: МАООУ «Пансионат «Радуга»