19 ноября в ТРЦ «МегаСити» состоялся спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья — «Неолимпийские игры». На праздник пригласили команды из 10 человек в возрасте от 7 до 13 лет из всех 9 районов городского округа Самара. Мероприятие организовал Департамент физической культуры и спорта Администрации города Самары.



«Сегодня у нас проходит ежегодный традиционный праздник — «Неолимпийские игры» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз мы выбрали формат киберспортивных дисциплин, поскольку он позволяет детям разных категорий здоровья заниматься спортом и получать настоящее удовольствие от совместного досуга. Самое главное, что ребятам нравится такой формат, многие уже не первый год принимают участие в нашем празднике», – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации города Самары Дмитрий Чеканов.



Для детей были организованы киберспортивные активности: участие в играх на арене виртуальной реальности, VR-игры разных жанров, динамические VR-аттракционы, а также мастер-классы по развитию моторики рук. В завершении праздника все участники получили памятные подарки.

Фото: пресс-служба администрации Самары