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Сегодня ночью крупный пожар произошел в Ставропольском районе

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Сегодня ночью крупный пожар произошел в Ставропольском районе

Сегодня в 00.55 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Тимофеевка на улицах Строителей и Октябрьской.
Оперативно к месту вызова выехали специалисты из пожарно-спасательного отряда № 30 и коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области.
Уже на месте было установлено, что горят баня, хозяйственная постройка и станция технического обслуживания на общей площади 300 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС, на борьбу с огнем - поданы 4 ствола «Б», созданы 5 звеньев газодымозащитной службы.
В 03.18 - объявлена локализация пожара, в 03.23 - зафиксирована ликвидация открытого горения.
К сожалению, повреждены автомобили ГАЗон, Lada Granta и Lexus.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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