Сегодня ночью крупный пожар произошел в Ставропольском районе

Сегодня в 00.55 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Тимофеевка на улицах Строителей и Октябрьской.

Оперативно к месту вызова выехали специалисты из пожарно-спасательного отряда № 30 и коллеги из ГУ МЧС России по Самарской области.

Уже на месте было установлено, что горят баня, хозяйственная постройка и станция технического обслуживания на общей площади 300 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС, на борьбу с огнем - поданы 4 ствола «Б», созданы 5 звеньев газодымозащитной службы.

В 03.18 - объявлена локализация пожара, в 03.23 - зафиксирована ликвидация открытого горения.

К сожалению, повреждены автомобили ГАЗон, Lada Granta и Lexus.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"