Воспитатель издевался над детьми в детском оздоровительном лагере в Сызрани

Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия, фигурант, работая летом 2026 года воспитателем в детском оздоровительном лагере в городе Сызрани, неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По уголовному проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.