В Самарской области автомеханик угнал машину, чтобы поехать на пляж

Прокуратура Челно-Вершинского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Судом установлено, что в июле 2026 года молодой человек пришел в гараж в селе Девлезеркино, где подрабатывал в летний период. Там находился переданный в ремонт автомобиль марки ЛАДА 211440.

Молодой человек решил воспользоваться чужим транспортом, чтобы доехать до местного пляжа и искупаться. Он запустил двигатель путем соединения проводов замка зажигания, поскольку ключей в машине не оказалось.

По дороге автомобиль стал работать нестабильно, а затем заглох. Заметив приближающийся патрульный автомобиль, обвиняемый скрылся, оставив угнанную машину.

В судебном заседании подсудимый признал вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.