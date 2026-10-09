С 15 октября в самарских кинотеатрах «Синема Парк» покажут документальный фильм «Лес. Хранитель жизни» (6+) - от создателей «Медведей Камчатки».

Четыре года съёмочная группа работала в заповедных лесах Мурманской, Свердловской и Тверской областей и Республики Коми - всего 14 экспедиций. В кадре - северное сияние над тайгой, цветение редкой орхидеи Калипсо, гнездо скопы на вершине 500-летнего кедра и многие виды из Красной книги. Всё снято в дикой природе, без компьютерной графики и искусственного интеллекта.

Фильм получил Гран-при фестиваля «Неизвестная Россия» и вошёл в программы международных фестивалей в Роттердаме и Сингапуре. Хронометраж — 70 минут. Картина доступна по «Пушкинской карте», а школьные группы смогут посмотреть её в рамках акции «В кино всем классом».

Расписание сеансов — на сайте фильма: https://ancientforest.ru/