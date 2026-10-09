8 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, 2 погибли.

В Промышленном районе Самары пострадал мотоциклист. 08.10.2026 в 19:30 21-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. 22 Партсъезда в направлении ул. Жигулевская. При перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом Ducati Monster 800 под управлением 32-летнего мужчины-водителя, который двигался в попутном направлении прямо. Мотоциклист госпитализирован.