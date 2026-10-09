Стали известны причины, по которым 14-летняя девочка из Самары попала в реестр террористов и экстремистов. Список обновил Росфинмониторинг 7 октября. По данным Mash, поводом стала запрещенная литература, которую школьница читала и хранила дома. Кроме того, утверждается, что девочка состояла в экстремистских чатах, где ее «обрабатывали».

Издание утверждает, что о незаконных увлечениях девочки стало известно после задержания: она напала на одноклассника другой национальности с ножом. После нападения ее задержали на 30 дней и отправили на принудительное лечение. Однако ранее об этом случае в Самаре не сообщалось, пишет Самарская газета.