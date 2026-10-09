Тепло пришло в 11625 многоквартирных домов в Самарской области

В Самарской области в 36 муниципальных образованиях начался отопительный сезон. Подключения продолжаются. Рассказываем, что с отоплением в Самаре и Самарской области на 9 октября 2026 года.

«Сначала тепло подается в социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы и другие учреждения», – сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

Всего отопление включили в 1669 котельных (91%), 11625 многоквартирных домов (56%), 1867 школах и детских садов (77%), 1899 учреждениях соцсферы, культуры и здравоохранения (73%).

Напомним, решение о старте отопсезона в домах с централизованным отоплением принимают органы местного самоуправления. А если дом отапливается от собственного оборудования (котельни или теплового пункта), то сроки выбирают УК, ТСЖ или даже сами собственники на общем собрании, пишет Самара-КП.