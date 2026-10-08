В Самаре 67-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 700 000 рублей. Злоумышленники позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и заявили, что от её имени якобы осуществляются переводы на финансирование ВСУ.

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину убедили в необходимости «защитить» свои средства. Следуя инструкциям аферистов, потерпевшая предала всю имеющуюся у нее наличность курьеру после чего, мошенники перестали выходить на связь. Полиция призывает граждан к бдительности: никогда не передавайте свои деньги неизвестным лицам и не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию.