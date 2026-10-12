Участились случаи мошенничества под видом налоговых уведомлений

В период кампании по уплате имущественных налогов физических лиц за 2025 год участились случаи мошенничества.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области доводит до сведения налогоплательщиков, что сотрудники налоговых органов не звонят гражданам с напоминанием об уплате налогов или с требованием немедленной оплаты задолженности. Не предлагают продиктовать реквизиты для перевода денежных средств и не направляют ссылки на оплату в мессенджерах и через СМС-сообщения.

Подобные действия осуществляются исключительно мошенниками. Представляясь работниками налоговой службы, злоумышленники сообщают гражданам о якобы имеющейся задолженности, угрожают арестом счетов, исполнительным производством и вмешательством судебных приставов. С целью хищения денежных средств они требуют срочно погасить несуществующий долг по продиктованным реквизитам либо перейти по ссылке из СМС.

При получении подозрительных звонков или писем от имени налоговой службы рекомендуем:

не сообщать личные данные и коды подтверждения;

самостоятельно проверить информацию через сервисы ФНС России;

обратиться в единый Контакт-центр ФНС России по бесплатному номеру 8-800-222-22-22.

Обращаем внимание, что сотрудники налоговых органов НЕ направляют сообщения в мессенджерах и в социальных сетях. Официальные письма и налоговые уведомления направляются через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на портал госуслуг, а также по почте заказными письмами.

Будьте бдительны, не открывайте подозрительные ссылки.

УФНС России по Самарской области