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Звание Почетного гражданина Самарской области присвоено Николаю Пантелеевичу Фоменко

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Николай  Фоменко - участник Великой Отечественной войны, Почетный радист, мастер связи, заслуженный связист РСФСР, Почетный гражданин Самары, член Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Принял решение присвоить звание Почетного гражданина Самарской области Николаю Пантелеевичу Фоменко, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Участник Великой Отечественной войны, Почетный радист, мастер связи, заслуженный связист РСФСР, Почетный гражданин Самары, член Самарского областного отделения Союза журналистов России, он внес большой вклад в становление и развитие областного телевидения.

Трудиться начал в 1957 году. При его непосредственном участии разрабатывалась и реализовывалась генеральная схема телевещания области, были построены мощные телевизионные ретрансляторы в Сергиевске, Жигулевске, Большой Глушице, Сызрани, что обеспечило подачу телесигнала практически для всего населения региона.

Николай Пантелеевич 23 года проработал замначальника Куйбышевского областного управления связи по радио и телевидению. Многое сделал на этом посту: организовал отдел автоматизированной системы управления при управлении связи, первую среди областных центров страны радиотелефонную станцию. Это помогло улучшить работу скорой помощи, транспортной сферы и других направлений.

Благодаря усилиям Николая Пантелеевича было построено техническое здание ОРТПЦ и вторая башня на территории телецентра, был обеспечен прием телевидения на одной из первых в стране станций приема спутникового телевидения в Большой Черниговке. В 1990 году создал и возглавил телерадиокомпанию «СКАТ».

В июне этого года Николаю Пантелеевичу исполнилось 100 лет. И по сей день он участвует в общественной жизни Союза журналистов, делится своим опытом. Здоровья и бодрости духа", - отметил глава Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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