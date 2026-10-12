В Саратове состоялся окружной этап Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств — 2026»

С 7 по 10 октября в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова состоялся окружной этап Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств — 2026», где участвовали преподаватели школ Приволжского федерального округа.

Самарскую область на конкурсе представили победители регионального этапа — преподаватели двух учреждений дополнительного образования в сфере культуры:

В номинации «Лучший преподаватель ДШИ» выступила Олеся Анатольевна Невзорова, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской музыкальной школы № 4.

В номинации «Молодой преподаватель ДШИ» регион представила Ольга Сергеевна Попова, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин детской школы искусств № 11, работающая в инклюзивном отделении по предпрофессиональной программе обучения. По итогам окружного этапа преподаватель О.С. Попова вышла в финал конкурса и уже в ноябре, в Москве, будет отстаивать честь самарской педагогической школы, представляя свой авторский опыт.

В эти же сроки в Москве, в финале конкурса «Лучшая школа искусств России», будет представлена работа финалиста – детской школы искусств имени А.Я. Басс городского округа Самара.

Два престижных общероссийских конкурса, два достойных представителя Самары и одна общая цель — показать высокий уровень художественного образования и мастерство самарских педагогов.

Фото: минкульт СО