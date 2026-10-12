Временно ограничено движение транспорта по улице Красноармейской в Самаре

В Самаре ориентировочно до 19:00 12 октября действует ограничение движения транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, в районе дома № 4 по улице Красноармейской. На участке улично-дорожной сети проводятся работы по устранению технологического повреждения на подземных инженерных коммуникациях теплоснабжения, находящихся в собственности ООО «Социальное развитие».

В связи с изменением схемы организации дорожного движения общественный транспорт направляется в объезд:

- автобусы № 24 в направлении центра города следуют по улицам Галактионовской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Куйбышева; в обратном направлении – по тем же улицам;

- автобусы № 3 при движении из центра едут по улицам Куйбышева, Льва Толстого, Фрунзе, Красноармейской.

Собственник сетей приносит извинения за временные неудобства, связанные с аварийно-восстановительными работами, и просит жителей и гостей Самары заранее планировать свои поездки.

Фото: Дептранс Самары