Хореографические коллективы региона приглашают к участию в Международном фестивале «Матушка Россия»

До 15 октября 2026 года проходит приём заявок на Международный хореографический фестиваль «Матушка Россия». К участию в одном из самых масштабных танцевальных событий года приглашаются детские, юношеские и молодёжные коллективы страны.

Фестиваль призван способствовать формированию у взрослых и детей устойчивого интереса к творчеству, хореографии, народному танцу и культурному наследию России.

Среди номинаций конкурса: народный танец, народно-стилизованный танец, классический танец, историко-бытовой танец, детский танец, патриотический танец, эстрадный танец, танцевальное шоу. В коллективе, претендующем на участие в фестивале, должно быть не менее 10 человек.

В состав профессионального жюри конкурса войдут ведущие хореографы России, заслуженные деятели культуры и искусства.

По итогам отборочного онлайн тура жюри определит победителей фестиваля, которые получат приглашение для очного выступления в Гала-концерте в Московском государственном академическом театре «Русская песня» в мае 2027 года.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная информация об условиях участия размещена на сайте https://matushka.broscodance.ru/.