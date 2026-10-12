В Рощинском вокальная группа "Душевный разговор" выступила в военном госпитале

Концерт был адресован военнослужащим, проходящим лечение после ранений, которые они получили в ходе специальной военной операции.

В программе принимали участие артисты-вокалисты Альберт Мингалиев, Линар Абсаттаров, Эдуард Сафин, Елена Гришина, Гульчачак Гатауллина, Светлана Халимова, виртуоз-инструменталист Владимир Гришин, а также фотооператор Талия Гарифуллина.

Каждый артист подарил бойцам частичку своей души, порадовав их патриотическими и ретро песнями, музыкальными композициями о Родине, о жизни и любви.

«Выступать перед такой зрительской аудиторией было очень трогательно и волнительно. Мы старались отвлечь ребят от их тревог и проблем, поднять их боевой дух и подарить хорошее настроение.

Наше выступление в госпитале – это самая малая благодарность, которую можем выразить тем, кто сражается на фронте и защищает нашу мирную жизнь. Мы вернулись из этой поездки с чувством гордости за наших парней. Дай Бог им скорейшего выздоровления!», - поделилась руководитель вокальной группы "Душевный разговор" Гульчачак Гатауллина.

На средства собранные жителями села Камышла для ребят подготовили сладкие подарки, а школьники передали защитникам искренние письма-треугольники.

Фото: минкульт СО



