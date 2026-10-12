В губернии чествуют работников дорожного хозяйства

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства. От имени Главы региона Вячеслава Федорищева работников и ветеранов отрасли поздравил председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

«Без вашего труда невозможно представить жизнь региона. Вы обеспечиваете бесперебойное движение по транспортным артериям, заботитесь о комфорте и безопасности людей, создаете условия для социально-экономического роста области. Благодаря вашим усилиям Самарская область регулярно входит в число лидеров России по темпам и качеству дорожного строительства», — отметил он.

В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы ведутся на десятках объектов протяженностью 140 км. К концу сезона долю дорог в нормативном состоянии планируется довести до 51,22% по региональным трассам, до 77,06% — по опорной сети и до 79,15% — по улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации.

Лучшие работники отрасли получили региональные награды, в том числе почетный знак «За служение людям» и почетный знак «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени.

Минтранс Самарской области