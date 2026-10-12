Полицейские региона рассказали старшеклассникам о службе и показали работу подразделений

В рамках Всероссийской профориентационной недели проекта «Больше, чем работа» сотрудники ОМВД России по г. Чапаевску совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели для старшеклассников экскурсию по отделу полиции.

Учащиеся школ познакомились с работой различных подразделений. Сотрудники полиции рассказали об основных задачах службы, обеспечении безопасности граждан, защите их прав и свобод, предупреждении и раскрытии преступлений. Школьникам также объяснили, как взаимодействуют подразделения между собой и с чего начинается служба молодого сотрудника.

Отдельно поговорили о профессиональном образовании. Сотрудник следственного управления рассказал об учебе в академии МВД России и отметил, что интерес к службе у него появился после одной из подобных профориентационных встреч.

Начальник экспертно-криминалистического подразделения продемонстрировал школьникам специальный чемодан «Криминалист» и рассказал, как сотрудники выявляют, фиксируют и изымают следы на местах происшествий. Ребята смогли увидеть практическую сторону работы экспертов-криминалистов.

Большой интерес у ребят вызвала встреча с инспектором-кинологом и служебной собакой Баррой. Полицейский рассказала об особенностях работы кинологов, подготовке и содержании служебных собак, а также продемонстрировала навыки Барры.

В завершение экскурсии сотрудники Госавтоинспекции познакомили школьников со служебным автомобилем и специальным оборудованием, используемым в работе.

Старшеклассники активно задавали вопросы сотрудникам полиции и получили ответы о службе, обучении и профессиональных возможностях. Для некоторых участников экскурсия стала поводом задуматься о поступлении в профильные образовательные учреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области