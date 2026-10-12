Самарская область в лидерах проекта Знание.Спорт

Инициатива Общества «Знание» по популяризации здорового образа жизни и физкультуры стартовала 1 сентября. Просветительская организация предложила преподавателям физической культуры создать в образовательных учреждениях свои спортивные клубы и проводить занятия по готовым методическим материалам. Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ.

За первый месяц участниками проекта стали порядка 200 клубов по всей стране. Наибольшее количество заявок поступило из Красноярского края, Самарской и Свердловской областей, Татарстана и Бурятии.

Кураторы спортклубов, используя интерактивные лекции и викторины Общества «Знание», рассказывают ребятам о физиологии спорта, спортивных профессиях, здоровых привычках и распорядке дня, Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и многом другом. По итогам проведенных занятий на сайте проекта формируется рейтинг самых активных школ, колледжей и техникумов. Отметим, что в одной образовательной организации могут действовать несколько спортивных клубов, при этом их баллы суммируются, что повышает их шансы занять лидирующие позиции.

Уже подведены первые промежуточные результаты за сентябрь. Для 10 самых активных спортклубов будут организованы встречи с известными спортсменами. Лидерами стали клубы школы №2 р.п. Базарный Карабулак и школа с. Ивантеевка им. И.Ф. Дрёмова Саратовской области, Ярославский технолого-экономический колледж, учебно-воспитательное объединение «Академия Детства» ЛНР, гимназия г. Лесосибирск Красноярского края и школа № 143 г. Красноярск, Жирновский нефтяной техникум Волгоградской области, школа № 10 г. Нижнеудинск Иркутской области, школа № 38 им. В.И. Машковцева г. Магнитогорск Челябинской области, школа № 2 им. В.Н. Кубасова г. Вязники Владимирской области.

Например, с ребятами встретятся бронзовый призер XX зимних Олимпийских игр (индивидуальный спринт) Алена Сидько, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу в разделе К-1 Даци Дациев, чемпион мира по боксу Марк Петровский, призер чемпионата мира по боксу Вячеслав Рогозин, президент Федерации лыжных гонок Красноярского края, призер чемпионата России по лыжным гонкам Артем Жогов.

Напомним, что итоговый рейтинг будет подведен 20 ноября. 50 самых активных образовательных организаций поощрят комплектом спортивного инвентаря. Они получат баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, гимнастические коврики, наборы для бадминтона и настольного тенниса, волейбольные сетки, скакалки. Кроме того, кураторы клубов, занявших с 1 по 10 место, получат дополнительные призы от партнера проекта PUTIN TEAM RUSSIA.

Дополнительным стимулом для преподавателей станет просветительский курс на платформе Знание.Академия, который поможет учителям в управлении школьным спортивным клубом. Доступ к курсу откроется во второй половине октября. По его окончании каждый участник получит сертификат.

Напоминаем, что зарегистрировать спортивный клуб может любой педагог школы, колледжа или техникума на сайте проекта до 8 ноября.

Партнерами проекта выступают Минпросвещения РФ, Движение «Здоровое Отечество» и PUTIN TEAM RUSSIA.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»