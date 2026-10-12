В Самаре в новом формате прошел маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

10 и 11 октября в Самаре, в ТРК «МЕГА Самара», состоялся маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области». В этом году проект прошел в уникальном синергетическом формате, объединившись с федеральным проектом Минпромторга России «Всероссийские ярмарки». Куратором и организатором модного события традиционно выступило министерство промышленности и торговли Самарской области.

Проект направлен на решение ключевых задач, поставленных Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, — оказание комплексной поддержки локальным производителям, продвижение продукции под региональным брендом «Сделано в Самарской области» и создание для малого бизнеса бесплатных эффективных каналов сбыта.

В течение двух дней в центральном холле торгового центра развернулись 50 оборудованных торговых локаций. Жители и гости города смогли не только приобрести эксклюзивную одежду, обувь, авторские аксессуары и кожгалантерею, но и напрямую пообщаться с самарскими дизайнерами и основателями брендов. Значительную часть участников составили предприниматели и самозанятые — обладатели региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области».

На главной сцене-подиуме непрерывно проходили яркие показы новых сезонных коллекций «Осень-Зима 2026», а также линеек детской, школьной и спортивной одежды от самарских фабрик и ателье. Особый интерес гостей вызвал стилистический выбор локальных кутюрье.

«Я искренне благодарна организаторам за возможность представить свой бренд широкой аудитории на такой масштабной площадке. В сезоне «Осень-2026» особенно актуальны глубокие винные, бордовые и шоколадные оттенки — после летней пастели всегда хочется перейти к более сложной и насыщенной палитре. Специально к фестивалю я подготовила капсульную коллекцию в этих трендовых цветах, и она вызвала живой интерес у покупателей», - говорит самозанятая дизайнер, участница маркет-фестиваля Анна Дмитриева.

Важной особенностью объединения с проектом «Всероссийские ярмарки» стало масштабное представление сектора народных художественных промыслов (НХП). Гости фестиваля посещали открытые мастер-классы по художественной вышивке, ткачеству, керамике и традиционным ремесленным техникам.

«Мы активно развиваем направление поддержки народных художественных промыслов. Эта концепция ярко прослеживалась и в концептуальном номере открытия, и в экспозициях наших мастеров, представленных на площадке. Мы чувствуем запрос времени и глубокий запрос самого потребителя: люди хотят изучать историю, знакомиться с ремесленными традициями, покупать аутентичные изделия наших мастеров и поддерживать свое, региональное», - отметила генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области», член Союза Дизайнеров России Мария Казак.

За пять лет существования через проект «Территория моды. Сделано в Самарской области» прошли сотни самарских дизайнеров, швейных производств и мастеров. Проект давно вышел за пределы губернии, получив высокое признание на общероссийском уровне: самарские бренды успешно представляли регион на Всероссийском форуме производителей одежды и Московской неделе моды.

«Легкая промышленность и индустрия моды Самарской области сегодня демонстрируют впечатляющую гибкость, творческую смелость и высокий потенциал. По поручению Губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева поддержка локальных предприятий и дизайнеров стала для нас одним из ключевых приоритетов», - подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото: пресс-служба Минпромторга СО