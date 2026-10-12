Тольятти присоединился к экологическому марафону «По следам добрых дел», который ежегодно проводит «Татнефть» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Марафон традиционно проходит в преддверии олимпиады юных экологов «Чистое наследие» и охватывает города присутствия Компании.

В рамках марафона состоялось экопросветительское мероприятие, объединившее детей сотрудников предприятия «Тольяттикаучук», школьников, студентов и экоактивистов.

Центральным событием встречи стала интерактивная выставка от ООО «Тольяттикаучук» и ГК «Эковоз». Ребята ознакомились с особенностями работы очистных сооружений предприятия, изучили современные технологии очистки сточных вод, а также разобрали принципы раздельного сбора и переработки отходов.

В завершение на спектакле «Опасное путешествие пакета по свалке» в исполнении актеров театра «Дилижанс» через искусство детям напомнили о том, что бережное отношение к природе начинается с каждого из нас.

Главная цель проекта — сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к природным ресурсам, закрепив полезные экологические привычки, которые в будущем станут основой осознанного взаимодействия с окружающей средой.

«Охрана окружающей среды — среди приоритетов нашего предприятия. Наша цель — формировать реальную экологическую осознанность. Мы учим молодое поколение бережному отношению к окружающей среде и принципам рационального природопользования», — отметила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды ООО «Тольяттикаучук» Дарья Субботина, сообщает пресс-служба минпромторга СО.

Фото: минпромторг СО