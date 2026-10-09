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Полицейские региона провели профилактические беседы с местными жителями

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В Самарской области полицейские ведут активную профилактическую работу с населением, направленную на повышение уровня правовой грамотности граждан и предупреждение дистанционных и бытовых мошенничеств.

В Самарской области полицейские ведут активную профилактическую работу с населением, направленную на повышение уровня правовой грамотности граждан и предупреждение дистанционных и бытовых мошенничеств.
Так, в Тольятти сотрудники полиции провели на улицах города беседы с местными жителями.
В ходе мероприятия полицейские подробно рассказали гражданам о наиболее распространённых мошеннических схемах и способах защиты от них.
Особое внимание сотрудники органов внутренних дел уделили алгоритмам действий, которым необходимо следовать при столкновении с противоправными действиями.
Участникам встреч разъяснили, что ни при каких обстоятельствах не следует поддерживать телефонные разговоры с незнакомцами, особенно если речь заходит о деньгах, личных данных или «срочном решении проблемы».
Также гражданам напомнили о недопустимости передачи своих банковских карт за вознаграждение третьим лицам и об ответственности за незаконную деятельность.
Полицейские отдельно остановились на правилах безопасного обращения с платёжными данными, настоятельно рекомендовав участникам бесед не сообщать реквизиты банковских карт, коды из смс-сообщений, пароли от онлайн-банков и иные конфиденциальные сведения неизвестным.
В завершение бесед сотрудники полиции призвали граждан при возникновении сложной жизненной ситуации незамедлительно обращаться в территориальные подразделения органов внутренних дел либо по телефону 112.
Для закрепления полученной информации участникам мероприятия вручили профилактические памятки, в которых систематизирована информация о видах бесконтактных мошенничеств и приведены чёткие рекомендации по защите личных финансов и персональных данных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Тольятти

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