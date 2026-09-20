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В Тольятти полицейских отметили за спасение двухлетнего ребёнка

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На днях в Тольятти подвели итоги Премии конкурса «Негромкое добро» и чествовали победителей.

На днях в Тольятти подвели итоги Премии конкурса «Негромкое добро» и чествовали победителей.

Для полицейского помощь человеку — часть службы. Но некоторые поступки особенно ярко показывают, что за формой стоят люди, готовые в нужный момент прийти на помощь, не ища взамен ни признания, ни огласки.

В номинации «Тихий герой» чести удостоены сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции за проявленные человечность и неравнодушие.

Полицейские спасли жизнь двухлетнему ребёнку. В дневное время на улице Куйбышева инспекторы ДПС обратили внимание на остановившийся автомобиль. Взволнованный водитель выбежал из машины и сообщил, что его двухлетнему сыну стало плохо и он находится в бессознательном состоянии. Инспекторы незамедлительно пересадили маму с ребёнком в патрульный автомобиль, сообщили в дежурную часть об изменении маршрута и с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом оперативно доставили малыша в ближайшее медицинское учреждение. После оказания экстренной помощи медики подчеркнули, что счёт шёл на минуты и благодаря оперативным действиям полицейских в настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

Полицейские поблагодарили организаторов Премии и отметили, что служба в органах внутренних дел требует от каждого сотрудника не только профессиональных компетенций, но прежде всего желания прийти на помощь попавшим в беду, сообщает пресс-служба  ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Тольятти

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