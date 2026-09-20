В Самаре состоится показ фильма «Самарский национальный ответ»

Самарское отделение Союза кинематографистов РФ и студия "Волга-фильм" в рамках тематического показа фильмов, посвященных году единства народов России, представит фильм «Самарский национальный ответ». (0+)



Показ состоится 22 сентября в 16 часов в Доме кино по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 96.



«Самарский национальный ответ» - это рассказ об особенной черте Самары—миролюбии к различным национальным культурам.



Известно, что Самара строилась, выросла благодаря совместным усилиям людей многих национальностей и религий, языков и культур. Идея фильма в том, что сама жизнь сформировала особый неповторимый самарский характер, и Самару образно можно сравнить с "Ноевым ковчегом", где хорошо и безопасно всем обитателям.



Автором текста фильма является д.и.н., профессор кафедры Российской истории Самарского университета, Зоя Кобозева. Она же читает текст. Консультант фильма: главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный. Музыку к фильму написал Марк Левянт.



Фильм представит Нина Алексеевна Шумкова, художественный руководитель фильма. Ведущий мероприятия – Дмитрий Одерусов, член Союза кинематографистов РФ, режиссер, директор самарской киностудии «Волга-фильм».

Вход свободный.

Фото: минкульт СО