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В Самаре состоится показ фильма «Самарский национальный ответ»

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Показ состоится 22 сентября в 16 часов в Доме кино по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 96.

Самарское отделение Союза кинематографистов РФ и студия "Волга-фильм" в рамках тематического показа фильмов, посвященных году единства народов России, представит фильм «Самарский национальный ответ».  (0+)

Показ состоится 22 сентября в 16 часов в Доме кино по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 96.

«Самарский национальный ответ» - это рассказ об особенной черте Самары—миролюбии к различным национальным культурам.

Известно, что Самара строилась, выросла благодаря совместным усилиям людей многих национальностей и религий, языков и культур. Идея фильма в том, что сама жизнь сформировала особый неповторимый самарский характер, и Самару образно можно сравнить с "Ноевым ковчегом", где хорошо и безопасно всем обитателям.

Автором текста фильма является д.и.н., профессор кафедры Российской истории Самарского университета, Зоя Кобозева. Она же читает текст. Консультант фильма: главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный. Музыку к фильму написал Марк Левянт.

Фильм представит Нина Алексеевна Шумкова, художественный руководитель фильма. Ведущий мероприятия – Дмитрий Одерусов, член Союза кинематографистов РФ, режиссер, директор самарской киностудии «Волга-фильм».
Вход свободный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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