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Советы любитеями сбора грибов

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С наступлением осени в лесу появились грибы, а любители сбора грибов вышли на тихую охоту.

С наступлением осени в лесу появились грибы, а любители сбора грибов вышли на тихую охоту. Чтобы поход за грибами был не только увлекательным занятием, но и хорошим отдыхом, следует знать, что каждый грибник должен уметь ориентироваться в лесу. Запомните несколько простых советов:
• Возьмите с собой компас.
• Одежда и обувь грибника должны быть удобными, не стеснять движений. Ведь наклоняться придется не один раз!
• Желательно знать прогноз погоды и предусмотреть защиту от ветра и дождя.
• Хорошо изучите по карте местность перед поездкой в лес.
• Старайтесь двигаться в лесу по выбранному ориентиру прямолинейно.
• Запоминайте выделяющиеся ориентиры: поваленное дерево, пенек, овраг, полянку, просеки, лесные дороги, линии электропередач, водоемы, канавы, возвышенности, вырубки.
• Необходимо запомнить направление, откуда раздаются сигналы и шум железнодорожного транспорта и автомашин, идущих по автомагистрали или дороге.
• Находясь в лесу, необходимо все время ясно представлять себе стороны горизонта и направление движения.
• Стороны горизонта определяются по наручным часам следующим образом. Расположите их так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце. Угол между ней и цифрой 1 на циферблате разделите пополам. Разделительная линия будет указывать на север и юг: до 14:00 юг будет справа от солнца, а после – слева.
• Постарайтесь не надевать вещи защитного цвета. В камуфляже человека заметить очень трудно, поэтому купите для походов в лес яркую накидку.
Если вы заблудились, не паникуйте. Страх в этой ситуации - не помощник. Под действием страха человек начинает действовать не логично. Успокойтесь. Постарайтесь определить направление, откуда пришли. Главное - быть внимательным и наблюдательным в случае, если нужное направление потеряно, его можно определить по известным вам признакам. Удачных Вам походов за грибами, сообщает пресс-служба ПСС СО

 

Фото:   pxhere.com

 

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