Новый ФОК строится в Тольятти в микрорайоне Шлюзовой, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Он будет располагаться на ул. Гидротехническая, 36, где раньше стоял недострой. Подрядчик демонтирует его фундаментную плиту, на участке работает тяжелая техника, ведутся землеустроительные работы. Далее будет заложено основание под новое здание.

В составе ФОКа - тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан, а также два бассейна.

Основной (размером 25 на 11 м с глубиной от 1,4 до 1,8 м) рассчитан на пять дорожек со стартовыми тумбами. Его планируется использовать для оздоровительного и спортивного плавания.

Второй меньшего размера, 10 на 6 м и глубиной 0,8 м, на три дорожки, предназначен для начинающих.

По плану ввод объекта в эксплуатацию - в июле 2027 года.

Но задача не только построить новый объект. В соответствии с принципом комплексного подхода нужно будет благоустроить и территорию вокруг здания.

ФОК в Шлюзовом строим за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках задач госпрограммы «Спорт России»", - рассказал губернатор.

Фото: минстрой СО