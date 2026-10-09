Я нашел ошибку
Главные новости:
Автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Росприроднадзором, относятся к отходам IV класса опасности.
Более 140 организаций Самары оформили договоры на утилизацию автомобильных шин
Врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Ксения Ляпина рассказала, что такое дименция.
Риски, симптомы, возможности лечения: врач ответила на вопросы о деменции
Региональный оператор ГТО совместно с управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области организовали мероприятие по выполнению нормативов комплекса ГТО для осужденных.
Комплекс ГТО в женской исправительной колонии №15
В составе ФОКа - тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан, а также два бассейна.
Новый ФОК строится в Тольятти в микрорайоне Шлюзовой
В поселке Серноводск после вмешательства прокуратуры обустроена парковка возле одного из объектов социальной инфраструктуры
В поселке Серноводск после вмешательства прокуратуры обустроена парковка возле одного из объектов социальной инфраструктуры
В Самарской области работнице, пострадавшей на производстве, выплачена компенсация в размере 3 млн рублей
В Самарской области работнице, пострадавшей на производстве, выплачена компенсация в размере 3 млн рублей
С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди
С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди
Жителей Самарской области приглашают к участию в Форуме лидеров уличной культуры
Жителей Самарской области приглашают к участию в Форуме лидеров уличной культуры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
-0.06
EUR 95.47
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Новый ФОК строится в Тольятти в микрорайоне Шлюзовой

139
В составе ФОКа - тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан, а также два бассейна.

Новый ФОК строится в Тольятти в микрорайоне Шлюзовой, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Он будет располагаться на ул. Гидротехническая, 36, где раньше стоял недострой. Подрядчик демонтирует его фундаментную плиту, на участке работает тяжелая техника, ведутся землеустроительные работы. Далее будет заложено основание под новое здание.

В составе ФОКа - тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан, а также два бассейна.

Основной (размером 25 на 11 м с глубиной от 1,4 до 1,8 м) рассчитан на пять дорожек со стартовыми тумбами. Его планируется использовать для оздоровительного и спортивного плавания.

Второй меньшего размера, 10 на 6 м и глубиной 0,8 м, на три дорожки, предназначен для начинающих.

По плану ввод объекта в эксплуатацию - в июле 2027 года.

Но задача не только построить новый объект. В соответствии с принципом комплексного подхода нужно будет благоустроить и территорию вокруг здания.

ФОК в Шлюзовом строим за счет средств областного и федерального бюджетов в рамках задач госпрограммы «Спорт России»", - рассказал губернатор.

 

Фото:  минстрой СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки.
08 октября 2026, 16:20
Терапевт из Подмосковья выбрала работу в Тольятти благодаря мерам поддержки
Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки. Здравоохранение
698
Модельная библиотека интеллектуального досуга – уже пятая модернизированная библиотека МБУК «Библиотеки Тольятти».
07 октября 2026, 17:36
В Тольятти после модернизации открылась модельная библиотека интеллектуального досуга.
Модельная библиотека интеллектуального досуга – уже пятая модернизированная библиотека МБУК «Библиотеки Тольятти». Общество
689
22 октября 2026 года в технопарке «Жигулевская долина» состоится традиционный День инноватора.
06 октября 2026, 15:11
День инноватора: технопарк «Жигулевская долина» объединит институты поддержки и технологических предпринимателей
22 октября 2026 года в технопарке «Жигулевская долина» состоится традиционный День инноватора. Общество
709
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
306
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
672
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
8 октября 2026  13:42
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
663
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
8 октября 2026  12:59
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
462
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
726
Весь список