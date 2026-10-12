В регионе продолжается системная работа по привлечению молодых специалистов в АПК

В Самарской области продолжается системная работа по привлечению молодых специалистов в агропромышленный комплекс. Очередным этапом этой работы стала серия информационных встреч со студентами выпускных групп Безенчукского аграрного техникума и Обшаровского государственного техникума имени В.И. Суркова.

Встречи были организованы с целью профессиональной ориентации молодёжи и привлечения кадров в агропромышленный комплекс Самарской области. Специалисты подробно рассказали будущим выпускникам о действующих мерах государственной поддержки, доступных молодым специалистам при трудоустройстве в отрасль.

Студенты узнали о возможности получения единовременных и ежемесячных выплат при трудоустройстве в сельскохозяйственные организации региона.

Отдельное внимание было уделено мерам поддержки для тех, кто планирует развивать собственное дело. Будущим аграриям рассказали о грантовой поддержке сельхозтоваропроизводителей Самарской области на создание и развитие бизнеса в сфере АПК.

По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в регионе усилена поддержка молодых кадров в агропромышленном комплексе.

В 2026 году размер единовременной выплаты составляет:

- до 207 тыс. рублей - для специалистов со средним профессиональным образованием;

- до 414 тыс. рублей - для выпускников высших учебных заведений.

В мероприятиях приняли участие более 50 студентов среднего профессионального образования. Диалог получился живым и предметным: ребята задавали вопросы о конкретных суммах выплат, требованиях к получателям грантов и перспективах трудоустройства в хозяйствах региона.

Такие встречи призваны показать студентам, что агропромышленный комплекс сегодня - это современная, высокотехнологичная и перспективная сфера, где можно построить успешную карьеру или запустить собственный проект при поддержке государства, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области