Самарчанка Олеся Туболец достойно представила регион на фестивале «Молодёжь — за Союзное государство»

С 7 по 11 октября 2026 года в Могилёве (Республика Беларусь) проходил XIX фестиваль «Молодёжь — за Союзное государство». Участниками масштабного творческого мероприятия стали более 200 молодых талантов из Беларуси и России. Яркая, артистичная и креативная молодежь проявила себя в конкурсах исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. Культурный диалог состоялся в максимально комфортной и дружеской атмосфере.



Первый фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» состоялся в 2006 году по инициативе депутатов Парламентского собрания. Долгое время он проводился в России, однако в 2025-м творческий форум впервые приняла Беларусь — новой локацией выбран Могилев. В 2026 году фестиваль снова организован на могилевской земле.



Самарскую область представила Олеся Туболец — активистка Молодёжного отделения Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ БРАТСТВО 2000».



Олеся с детства связана с белорусской культурой: её отец — белорус, и это придавало участию в фестивале особый личный смысл. На конкурсе она исполнила песню «Горячий снег» (музыка Александры Пахмутовой, стихи Михаила Львова) — проникновенное произведение о подвиге защитников Сталинграда.



Оценку конкурсантам давало профессиональное жюри, в состав которого вошли режиссёр Большого театра Михаил Колегов и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.



По итогам конкурса Олеся Туболец была удостоена диплома лауреата I степени. Эта победа — не только признание её вокального таланта, но и яркое свидетельство крепнущих культурных связей между Россией и Беларусью, особенно значимое в Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: департамент информационной политики Самарской области