Участок улицы Вилоновской в Самаре будет частично ограничен для движения транспорта

В Самаре с 19:00 12 октября и до 19:00 26 октября возле дома № 10 по улице Вилоновской будет действовать частичное ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Это необходимо для производства работ на объекте сетевой инфраструктуры Средневолжской газовой компании. Для минимизации неудобств останется открытой одна полоса автодороги в направлении «к Волге».



В связи с этим для автобусов маршрутов № 24 и № 91 предусмотрена временная схема движения:

- в период с 12 октября по 20 октября автобусы в направлении центра города поедут через улицы Полевую, Галактионовскую, Вилоновскую, Самарскую, Красноармейскую и далее – по своим маршрутам; в обратном направлении – по тем же улицам;

- в период с 20 октября по 26 октября перевозки организуют по улицам Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Самарской, Красноармейской и далее – по своим маршрутам; в обратном направлении – по тем же улицам.



Напомним также, что ориентировочно до 21:00 20 октября частичное ограничение движения транспорта действует на участке улицы Молодогвардейской – от улицы Ульяновской до Студенческого переулка, где обновят теплосеть.



По поручению городского департамента транспорта перевозчики провели дополнительный инструктаж с водителями о необходимости неукоснительно соблюдать временные схемы движения.