От продаж до документооборота: число резюме с ИИ-навыками выросло почти вдвое — Авито Работа

По данным аналитиков Авито Работы число резюме с навыками работы с искусственным интеллектом в России за первые 9 месяцев 2026 года к аналогичному периоду прошлого года выросло почти вдвое (+98%). Чаще всего ИИ-компетенции стали указывать специалисты по продажам (+154%), IT-специалисты (+130%) и специалисты по документообороту (+92%). Такие данные представили эксперты Авито Работы по итогам девяти месяцев 2026 года.

Рост интереса к ИИ среди специалистов по продажам может быть связан с тем, что нейросети помогают в повседневных задачах: подготовке коммерческих предложений, анализе запросов клиентов и составлении отчетов. В IT искусственный интеллект также упрощает работу с кодом и поиск ошибок. В обоих случаях технологии выступают помощником, позволяя специалистам быстрее справляться с рутинными задачами и уделять больше внимания профильным обязанностям.

Активнее всего ИИ-навыки добавляли в резюме соискатели из Приволжского федерального округа (+103%). На втором месте — Центральный федеральный округ, где количество таких резюме увеличилось на 102%. Тройку лидеров замкнул Северо-Западный федеральный округ: динамика числа резюме составила +98%. В топ-5 также вошли Южный федеральный округ, где количество резюме с ИИ-навыками выросло на 96% и Сибирский федеральный округ: число таких резюме увеличилось на 95%.

Использование ИИ помогает специалистам из разных сфер оптимизировать рутинные процессы, быстрее работать с большими объемами информации и уделять больше времени задачам, требующим профессиональной экспертизы. Умение применять такие решения становится одним из навыков, которые соискатели стремятся подчеркнуть в резюме.