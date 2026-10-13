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Дачные биоритмы: бумеры активнее пользовались интернетом ночью, а зумеры — с шести утра

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Дачные биоритмы: бумеры активнее пользовались интернетом ночью, а зумеры — с шести утра

Билайн проанализировал обезличенные данные об использовании мобильного интернета в СНТ Самарской области и выяснил: в течение суток по интернет-активности лидируют разные поколения.

Любопытно, что зумеры вставали раньше всех: с 6 до 9 часов утра именно они были самыми активными пользователями интернета. Миллениалы и иксы, похоже, чаще использовали дачу как место для работы: с 9 до 18 часов они скачивали больше трафика, чем представители других поколений. Бумеры же лидировали в вечернее время, после 18 часов, а также, что особенно примечательно, глубокой ночью – после полуночи.

За дачный сезон — с мая по сентябрь — клиенты Билайна в СНТ Самарской области использовали более 155 тысяч ГБ данных. Больше всего интернетом пользовались в июле и августе.

При этом в Билайне фиксируют заметное увеличение общего объема скачанного трафика по сравнению с 2025 годом. Рост связан, в том числе, с развитием сети оператора в дачных территориях: в 2026 году оператор запустил новые базовые станции в десятках СНТ Самарской области. Благодаря этому жители и дачники получили больше возможностей пользоваться мобильным интернетом — для удаленной работы, общения и развлечений.

«Мы в Билайне уверены, что скоростная сеть должна быть доступна повсеместно, а ее преимущества в равной степени открыты как городским, так и сельским жителям. Поэтому команда филиала планомерно расширяет покрытие и запускает новое оборудование даже в отдаленных районах области, чтобы каждый наш клиент мог свободно использовать цифровые сервисы и комфортно встраивать их в свою повседневную жизнь», — отмечает Дмитрий Фомин, директор Самарского отделения Билайна.

На основе обезличенных данных клиентов Билайна на территории СНТ Самарской области с мая по сентябрь 2026 года. Поколения разделены по возрасту: зумеры — 16–28 лет, миллениалы — 29–44 года, иксы — 45–59 лет, бумеры — 60+ лет.

Фото пресс-служба Билайна

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