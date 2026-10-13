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Работники кухни стали самыми востребованными исполнителями в третьем квартале 2026 года

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Работники кухни стали самыми востребованными исполнителями в третьем квартале 2026 года

Аналитики Авито Подработки выяснили, каких исполнителей активнее всего искали на подработку в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по динамике стали работники кухни — их искали почти в 2,3 раза (+127%) чаще, чем годом ранее, а исполнители могли рассчитывать в среднем на 5 500 рублей за смену.

Вторую строчку рейтинга заняли упаковщики — в третьем квартале 2026 года количество предложений для них увеличилось почти в 2,3 раза (+125%) год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение составило 7 598 рублей за смену. 

На третьем месте — продавцы, которых стали искать на подработку 2,2 раза (+120%) чаще. В среднем за третий квартал им предлагали 4 696 рублей за смену. 

Заказчики не только чаще предлагали подработку, но и повышали вознаграждения за смену. Больше всего средние предлагаемые вознаграждения выросли у промоутеров — на 55% за год, до 3 132 рублей за смену. У работников кухни прирост составил 42%, до 5 500 рублей, а у работников торгового зала — 37%, до 3 804 рублей за смену.

Со стороны исполнителей также вырос интерес к подработке. Наиболее заметная динамика отмечалась у курьеров (+53%), упаковщиков (+32%) и сборщиков мебели (+18%). Привлекать исполнителей может в том числе размер вознаграждения: даже несколько смен позволяют получить ощутимую прибавку к месячному доходу.

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