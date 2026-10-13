Жигулевская долина вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» вошел в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Результаты комплексной оценки были обнародованы в Омске на Международном форуме InRussia 2026 в рамках XII Национального рейтинга технопарков России. В общем рейтинге эффективности площадок «Жигулевская долина» вошла в топ-5 технопарков страны.

При оценке инвестиционной привлекательности учитываются шесть критериев: региональные условия, опыт и эффективность управляющих компаний, развитие экосистемы, информационная открытость и адаптация к глобальным экономическим вызовам. К высшей категории А были отнесены 12 технопарков с наилучшими показателями. В этом списке «Жигулевская долина» заняла 3 место.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал важность привлечения частных инвестиций в технологические проекты, тиражирования практики поддержки инноваций и вовлечения студентов и преподавателей вузов в программы поддержки технологического предпринимательства, чтобы сделать Самарскую область лидером в сфере науки и инноваций.

«Наш технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» снова в числе лучших в стране. И это не только признание его эффективности, но и показатель зрелости всей инновационной инфраструктуры региона, которая сегодня является реальным драйвером экономики и точкой притяжения перспективных технологических проектов. Спасибо федеральным коллегам за высокую оценку, а всей нашей команде - за слаженную работу», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2026 году методика оценки инвестиционной привлекательности технопарков была дополнена несколькими показателями. Результаты рейтинга используются для сопоставления эффективности технопарков и распространения лучших управленческих практик.

«В этом году оценка учитывала новые показатели – цифровую зрелость, внедрение ИИ и роботизации, участие в проектах технологического лидерства, – сказал директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. – Для нас особенно важно, что мы сохраняем высокие позиции и в этих условиях. При поддержке регионального правительства мы продолжим развивать инфраструктуру и сервисы поддержки, чтобы резиденты могли быстрее превращать перспективные разработки в востребованные продукты, а технопарк оставался привлекательной площадкой для инвестиций и технологического бизнеса».

«Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнёром Агентства по технологическому развитию, региональным представителем Фонда содействия инновациям.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области