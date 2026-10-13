Я нашел ошибку
Главные новости:
150 засоров устранили специалисты «РКС-Самара» за неделю
150 засоров устранили специалисты «РКС-Самара» за неделю
Беларусь передала Самаре для опытной эксплуатации троллейбус "Ольгерд"
Беларусь передала Самаре для опытной эксплуатации троллейбус "Ольгерд"
Работники кухни стали самыми востребованными исполнителями в третьем квартале 2026 года
Работники кухни стали самыми востребованными исполнителями в третьем квартале 2026 года
В Самаре по иску прокуратуры сокращены сроки расселения аварийного дома на улице Марии Авейде
В Самаре по иску прокуратуры сокращены сроки расселения аварийного дома на улице Марии Авейде
В Новокуйбышевске трое участников организованной группы осуждены за неправомерный оборот средств платежей
В Новокуйбышевске трое участников организованной группы осуждены за неправомерный оборот средств платежей
В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем
В Самаре по иску прокуратуры жителей аварийного дома обеспечат благоустроенным жильем
Жигулевская долина вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности
Жигулевская долина вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности
треть россиян доверила бы ИИ рутину в работе и личных делах
Треть россиян доверила бы ИИ рутину в работе и личных делах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.92
-0.98
EUR 94.04
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Треть россиян доверила бы ИИ рутину в работе и личных делах

120
треть россиян доверила бы ИИ рутину в работе и личных делах

Почта Mail совместно с Новости Mail выяснили, как россияне справляются с многозадачностью и какую роль они уже готовы отвести искусственному интеллекту. По результатам опроса, ИИ необходим прежде всего для борьбы с информационным хаосом. При этом большинство пока не готово полностью отказываться от контроля над своими делами.

В топ 3 сценариев для ИИ попали: поиск нужных файлов и данных (22%), напоминания о личных делах (15%) и сортировка сообщений и писем (11%).

Запрос на такого помощника объясняется растущей цифровой нагрузкой. Больше всего времени россияне тратят на поиск информации и переписки (по 25% соответственно). Еще по 20% называют самыми ресурсозатратными работу с документами и платежами, а также согласование планов с другими людьми, тогда как покупки и бытовые дела изматывают всего 10% респондентов.

Время, которое ИИ помог освободить от рутины, россияне хотели бы потратить на себя: 50% — на отдых и восстановление, 30% — на семью и близких, 20% — на хобби.

Большой поток задач создает отдельный цифровой хаос. 4 из 10 респондентов сталкиваются с 20 и более открытыми вкладками в браузере, а каждый пятый –– с множеством чатов с непрочитанными сообщениями. Заметки, в которых сложно найти нужную информацию, и дубликаты файлов называют главным источником беспорядка по 15%.

Для планирования большинство россиян выбирают привычные инструменты: 30% фиксируют задачи в почте, четверть используют заметки, напоминания и календари или мессенджеры (соответственно). Менее 20% фиксируют задачи в ежедневниках и аналоговых планерах.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, активнее всего к организации задач подходят жители Екатеринбурга, Краснодара и Челябинска — на эти города приходится большинство респондентов.

*Опрос проведен среди читателей Новости Mail в сентябре 2026В исследовании приняли участие 3 600 респондентов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
193
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
12 октября 2026  11:58
Губернатор Самарской области сменил глав в Волжском, Ставропольском и Нефтегорском районах
454
Названо имя нового главы Кировского района Самары
12 октября 2026  10:54
Названо имя нового главы Кировского района Самары
433
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
10 октября 2026  13:48
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
1156
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
750
Весь список