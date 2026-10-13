треть россиян доверила бы ИИ рутину в работе и личных делах

Почта Mail совместно с Новости Mail выяснили, как россияне справляются с многозадачностью и какую роль они уже готовы отвести искусственному интеллекту. По результатам опроса, ИИ необходим прежде всего для борьбы с информационным хаосом. При этом большинство пока не готово полностью отказываться от контроля над своими делами.

В топ 3 сценариев для ИИ попали: поиск нужных файлов и данных (22%), напоминания о личных делах (15%) и сортировка сообщений и писем (11%).

Запрос на такого помощника объясняется растущей цифровой нагрузкой. Больше всего времени россияне тратят на поиск информации и переписки (по 25% соответственно). Еще по 20% называют самыми ресурсозатратными работу с документами и платежами, а также согласование планов с другими людьми, тогда как покупки и бытовые дела изматывают всего 10% респондентов.

Время, которое ИИ помог освободить от рутины, россияне хотели бы потратить на себя: 50% — на отдых и восстановление, 30% — на семью и близких, 20% — на хобби.

Большой поток задач создает отдельный цифровой хаос. 4 из 10 респондентов сталкиваются с 20 и более открытыми вкладками в браузере, а каждый пятый –– с множеством чатов с непрочитанными сообщениями. Заметки, в которых сложно найти нужную информацию, и дубликаты файлов называют главным источником беспорядка по 15%.

Для планирования большинство россиян выбирают привычные инструменты: 30% фиксируют задачи в почте, четверть используют заметки, напоминания и календари или мессенджеры (соответственно). Менее 20% фиксируют задачи в ежедневниках и аналоговых планерах.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, активнее всего к организации задач подходят жители Екатеринбурга, Краснодара и Челябинска — на эти города приходится большинство респондентов.

*Опрос проведен среди читателей Новости Mail в сентябре 2026. В исследовании приняли участие 3 600 респондентов.