В ходе исследования HONOR выяснили, почему россияне задумываются об освоении профессий ручного труда, что мешает решиться на перемены и чего опасаются близкие.



Ручной труд становится привлекательнее: 41,8% опрошенных стали лучше относиться к нему за последние 10 лет, а 30,8% рассматривают его как подработку. Переход из офиса в такую профессию считают «шагом назад» лишь 3,6%.



При этом интерес не всегда превращается в карьерное решение. Среди интересующихся металлургией, металлообработкой и сваркой нехватка навыков беспокоит чаще, чем физические нагрузки — 29,3% против 23,2%. Попробовать профессии этой сферы на стажировке хотели бы 41,5% — против 27,2% по всей выборке.



Важна и поддержка семьи: на нее рассчитывают 69,3% рассматривающих ручной труд. Близких тревожат работа «на износ», риск травм и невозможность оставаться на связи в течение дня.