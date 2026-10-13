Все больше компаний отказываются от практики удержания персонала

22% работодателей не принимают никаких мер по удержанию персонала, 17% стараются удержать всех, 58% — самых ценных. В опросе SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны.



Рынок труда изменился: за год вакансий стало на 18% меньше, резюме — на 32% больше (данные в целом по РФ). После двух лет кадрового дефицита работодатели нанимают сдержаннее, но безработица низкая (2,1—2,3%), говорить о «рынке работодателя» рано. Что с политикой удержания? Буквально на каждое заявление об увольнении по собственному желанию сегодня реагируют 17% организаций. В январе таких было 23%, в 2024 году — 25%. Доля компаний, которые удерживают только отдельных сотрудников, составляет 58%. Этот показатель тоже снижается: 63% в 2024 году, 59% в январе. Не удерживают никого 22% компаний, в январе таких было 16%, в 2024 году — 10%.



При этом мнение HR-специалистов о том, нужно ли удерживать уходящих сотрудников, с начала года изменилось мало, т.к. эйчары хорошо помнят период кадрового голода 2024. 23% представителей компаний считают, что удерживать нужно всегда. В январе так отвечали 21%, в 2024 году — 24%. Доля тех, кто допускает удержание лишь в отдельных случаях, составляет 68%. Противников удержания — только 6%.



Очевидно, что позиции кадровых служб и реальная практика компаний начали расходиться. В 2024 году и в январе 2026 доля сторонников безусловного удержания почти совпадала с долей компаний, которые так поступают (24 и 25% соответственно, 21 и 23%). Сейчас между ними разница в 6 п. п. По вопросу отказа от удержания разрыв еще больше: так считают 6% HR-специалистов, а действуют 22% компаний. Решение о том, бороться ли за уходящего сотрудника, всё чаще зависит не только от мнения кадровой службы, но и от возможностей компании удержать (тут важна прежде всего финансовая составляющая — проще всего предотвратить увольнение деньгами) и быстро найти замену на внешнем рынке. Поэтому контроферы и пересмотр условий применяются в основном к ключевым специалистам. Дополнительный фактор — внедрение новых технологий, которые позволяют частично перераспределять рутинные функции без найма. При этом кадровый дефицит в ряде профессий сохраняется (например, ИТР и квалифицированные рабочие, медперсонал, водители). Для HR-служб на первый план выходит задача заранее определить круг сотрудников, уход которых критичен для бизнеса, и сосредоточить усилия на их удержании.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 207

Время проведения: 25 августа — 5 октября 2026 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов