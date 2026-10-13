В Госдуме выступили против идеи запретить отчисленным студентам поступать в тот же вуз

Инициатива Минобрнауки запретить отчисленным студентам поступать в тот же вуз в течение пяти лет не поможет улучшить качество образования. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Я бы не смог поддержать такой проект приказа. Если студент будет перепоступать в свой вуз через пять лет, ему придется не доучиваться, а переучиваться. Вряд ли это поможет повышению качества образования. Если студенту при этом разрешат перепоступать в другой вуз, то непонятно, чем другой вуз лучше своего», — сказал он.

Смолин подчеркнул, что запрет не увеличит число квалифицированных рабочих.

«Кроме того, если исходят из того, что нам нужно меньше людей с высшим образованием и больше рабочих кадров, то не факт, что несостоявшийся юрист или экономист превратится в квалифицированного рабочего. Ну и, наконец, если исходят из того, что нам нужно больше молодых людей призывать в вооруженные силы, то непонятно, почему пять лет. Я надеюсь, что усилиями наших бойцов и дипломатов боевые действия закончатся раньше», — добавил он.