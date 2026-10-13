С начала года в Самаре проверили состояние газового оборудования примерно в 5 тысячах домов

Основные выявленные нарушения — негерметичность газопроводов в подъездах, отсутствие тяги и нарушенная вентиляция. Это те нарушения, которые потенциально смертельно опасны, поэтому до их устранения газоснабжение ограничивают. Возобновляют его только тогда, когда утечка устраняется или управляющая компания приводит в нормативное состояние вентканалы. Но и после ремонта специалисты газораспределительной организации проводят повторную проверку и опрессовку в присутствии жильцов всех квартир по отключенному стояку.

Всего было проверено 300 тысяч квартир, в 11 тысячах квартир обнаружили и уже устранили разного рода нарушения.

В этом вопросе моя позиция принципиальна — нарушения должны быть устранены по всем правилам и нормативам. Если для устранения требуется ограничение подачи газа, значит, необходимо ограничить. Во-первых, это вопрос безопасности, сохранности жизни и имущества самарцев. Во-вторых, каждый из специалистов газовой службы, который проводит проверку, в случае ЧП будет нести личную ответственность за случившееся.

Проверки будут продолжаться. Дату проведения в своем доме можно узнать на сайте ООО «СВГК», для этого нужно ввести свой номер лицевого счета.