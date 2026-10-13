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Жительница Самарской области погибла при кораблекрушении у берегов Кипра

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Жительница Самарской области погибла при кораблекрушении у берегов Кипра

Судмедэксперты опознали тело погибшей при крушении пассажирского судна у северного побережья Кипра 36-летней уроженки Тольятти. Трагедия произошла в конце августа, женщина числилась пропавшей без вести больше месяца, сообщает издание StarHit со ссылкой на российское посольство.

Катамаран затонул в море вскоре после выхода из порта из-за попадания воды в отсеки. Погибшая находилась на борту вместе с супругом и малолетней дочерью. По словам выживших очевидцев и родственников, спасательных жилетов на всех пассажиров не хватило, поэтому родители отдали средство спасения ребенку ценой собственных жизней. На борту было 259 пассажиров, спасли 241 человека, включая дочь тольяттинки. Девочку удалось эвакуировать, за ней экстренно прилетела бабушка.

Судьба супруга погибшей женщины и еще 18 человек до сих пор остается неизвестной. В рамках расследования крушения судна правоохранительные органы задержали капитана и членов экипажа, которые, по показаниям пассажиров, покинули борт одними из первых, пишет Самарская газета. 

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