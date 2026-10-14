Самарская область успешно выступила в полуфинале Всероссийских туристских премий «Туристический сувенир» и «Маршрут года»

Столица Республики Марий Эл объединила авторов туристических проектов, организаторов событий, представителей туристической отрасли и производителей сувенирной продукции. Проекты Самарской области прошли экспертную оценку и признаны лауреатами отборочного этапа – теперь они продолжат борьбу за победу в общенациональных финалах.

Результаты в премии «Маршрут года»:

1 место, номинация «Маршрут, посвящённый году единства народов России» — «Самоцветы Приволжья», Куйбышевский филиал АО «ФПК».

2 место, «Лучший маршрут научно‑популярного туризма» — «Крылья науки», АНО ЦДТ «Лаванда».

2 место, «Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» — «Туризм без границ», ГБУ СО ТИЦ.

2 место, «Лучший военно‑исторический маршрут» — «Последний школьный вальс», АНО ЦДТ «Лаванда».

3 место, «Лучший туристический маршрут для семейного путешествия» — «В поисках аленького цветочка», ГБУ СО ТИЦ.

3 место, «Лучший приключенческий маршрут» – «Рассвет в Жигулевских горах+кофе-яхтинг», Лодочникова Ольга Константиновна и ООО «ЯХТЫ МС», Мейтис Наталья Михайловна, г.Тольятти.

Специальный диплом, «Лучшая идея маршрута» — «ЗИМ — не просто буквы», АНО ЦДТ «Лаванда».

Итоги конкурса «Туристический сувенир»:

Номинация «Идея туристического сувенира», эконом‑класс — специальный диплом «За активное развитие туристического сувенира в регионе» (проект «Томатыч»).

Номинация «Идея туристического сувенира», средняя ценовая категория — 1 место («Узелок на память»).

«Линейка сувениров туристического маршрута» — 1 место («Самоцветы Приволжья»).

«Сувенир города» — 1 место (коллекция конфет и шоколада «Самара в шоколаде. Взгляд Вагана Каркарьяна»).

«Сувенир региона», VIP — 1 место (башкирская шапка «Бурек»).

Также отмечены проекты в номинациях «Линейка туристических сувениров города», «Мерч для туриста», «Новогодний туристический сувенир», «Сувенир музея», «Туристический сувенир для детского туризма», «Упаковка для туристического сувенира» и «Этнографический сувенир». Специальный диплом «За вовлечение подрастающего поколения в индустрию гостеприимства» получил Детский совет по туризму Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области