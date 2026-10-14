Самарская область и Республика Узбекистан продолжают выстраивать взаимовыгодное сотрудничество

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Узбекистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым. В ходе двух дней работы узбекские гости встретились с представителями региональных ведомств для обсуждения перспектив дальнейшего взаимодействия, а также посетили промышленные компании, уже работающие с рынком Республики или планирующие выходить на него.

Основная цель визита делегации — знакомство с промышленным, социально-экономическим потенциалом Самарской области, его предприятиями, а также укрепление двусторонних связей между регионами. «Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в совместной кооперации и торгово-экономических отношениях с узбекскими коллегами», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации.

«Самарскую область и Республику Узбекистан связывают надежные партнерские и дружеские связи. Мы выстраиваем прочные взаимоотношения в таких отраслях, как химическая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, туризм, образование и многих других. Уверен, что объемы взаимных инвестиций, торговые связи, культурный и образовательный обмен между нашими регионами будут расти и укрепляться», — подчеркнул Павел Финк, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В рамках визита делегация Посольства Узбекистана встретилась с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области для обсуждения перспектив развития торгово-экономического сотрудничества между регионами.

Кроме того, в ходе визита узбекские гости посетили завод «Пегас-Агро» — крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники, производственные площадки «Самарского булочно-кондитерского комбината», «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», «Завода Продмаш», изучила инновационные разработки Центра прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

Представители Республики Узбекистан отметили, что в Самарской области активно трудятся граждане, прибывшие из Республики Узбекистан. Они вносят вклад в развитие региона, занимаясь различными видами трудовой деятельности, включая строительство, сельское хозяйство и сферу обслуживания.