Самарская область вошла в топ регионов по количеству бронирований загородных домов с банями

По данным Авито Путешествия, средняя стоимость аренды загородных домов с банями и саунами в Самарской области — 14 600 рублей в сутки. В среднем по стране спрос на такие объекты вырос на 4% по сравнению с прошлой осенью.

Самые популярные регионы для загородного отдыха в домах с банями — Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. В топ-10 также вошли Башкортостан, Карелия, Самарская, Челябинская и Нижегородская области. Отметим, что за год список не изменился.

За год заметно вырос интерес к аренде загородных домов с банями в Забайкальском крае (+88%), Пензенской области (+76%), Приморском крае (+68%), Республике Марий Эл (+37%) и Кировской области (+33%).

Загородные дома с банями бронируют в среднем на 2 ночи для компании из 6 человек, стоимость составляет порядка 14 100 рублей в сутки. Выбирают подходящие варианты для отдыха примерно за 22 дня до заселения.

«Среди топовых регионов выделяется Карелия: загородные дома с банями и саунами там бронируют в среднем на 3 ночи, тогда как в других регионах останавливаются на 1–2 дня. Кроме того, жильё там ищут за 31 день до заселения — это заметно больше, чем в других популярных локациях и в среднем по стране. Также Карелия — один из самых доступных регионов, дома там стоят в среднем 9300 рублей в сутки», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Наиболее популярные типы размещения — дома и коттеджи, на них приходится 70% и 22% бронирований соответственно. При этом за год вырос интерес к альтернативным форматам: гораздо чаще россияне стали выбирать гостевые дома с банями, глэмпинги и базы отдыха.

Бюджетнее всего можно отдохнуть на даче с баней или сауной (8 100 рублей за ночь), на базе отдыха (8 800) или в глэмпинге (9 300). А самый дорогой вариант — коттеджи (20 700 рублей), но их обычно снимают всего на сутки.

По данным Авито Работы, в сентябре 2026 года спрос на банщиков вырос на 15% по сравнению с августом. Кандидаты также стали чаще интересоваться такими вакансиями — соискательская активность увеличилась на 29%. Среднее зарплатное предложение для банщиков в сентябре составило 70 000 руб/мес. Рост интереса к профессии отражает как развитие банного и оздоровительного сегмента, так и сезонный интерес на этот формат отдыха на фоне приближающихся холодов.