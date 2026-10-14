«Циан» работает в ограниченном режиме после атак на дата-центры «Яндекса»

Сайт и приложение «Циана» работают в ограниченном режиме. Уведомление об этом появилось в приложении сервиса.

В «Циане» пояснили, что проблемы возникли «из-за аварий на объектах партнера». «На полное восстановление нужно больше времени, поэтому сейчас "Циан" работает, но некоторые сервисы могут быть временно недоступны»,— уточнили в компании (цитата по ТАСС).

С начала месяца под удары БПЛА попали три дата-центра «Яндекса»: в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в Рунете. СКР возбудил уголовное дело о теракте. По словам источника «Ъ» на ИТ-рынке, сроки поставок нового оборудования для замены достигают шести месяцев.