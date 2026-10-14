Из Самары в Адлер запустят новый двухэтажный поезд

На Куйбышевской железной дороге вводится в эксплуатацию новый круглогодичный пассажирский поезд № 337/338 сообщением Самара — Адлер. Первый рейс из областной столицы запланирован на 28 октября, отправление состава из Адлера состоится 4 ноября.

В состав поезда включены современные двухэтажные купейные вагоны и вагоны СВ. Все они оснащены кондиционерами, биотуалетами и системами информирования пассажиров. Для повышения комфорта есть специальные места для путешественников с детьми, а также для маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

Маршрут предусматривает остановки в Сызрани, Пензе, Ростове‑на‑Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи. Таким образом, жителям Самарской области и других регионов обеспечат удобное транспортное сообщение с одним из наиболее востребованных курортов юга России.

Поезд будет курсировать по отдельным датам. Билеты уже поступили в продажу. Оформить их можно несколькими способами: на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в традиционных железнодорожных кассах, пишет ГТРК-Самара.