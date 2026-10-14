Самарские таксисты начали получить выплаты от «Яндекса» после сбоев из-за атак БПЛА

Самарские таксисты постепенно получают деньги за заказы от «Яндекса» после массовых сбоев. Об этом сообщили в компании. По данным сервиса, большинство водителей уже могут снова распоряжаться своим балансом, остальным функционал вернут в ближайшее время, пишет ГТРК-Самара.

Причиной сбоев стали атаки беспилотников на дата-центры «Яндекса». В воскресенье полностью остановил работу один из них во Владимире, а ранее пострадали площадки в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. Из-за этого начались перебои в работе такси, доставки еды и умных устройств, но позже компания сообщила о постепенном восстановлении.

В «Яндексе» заверили, что все выполненные заказы зафиксированы, и водители получат доход в полном объёме. Сейчас выплаты идут за поездки с 10 по 12 октября, а также по текущим заказам, хотя возможны небольшие задержки. В компании также отметили, что цены и спрос остаются в пределах сезонных колебаний, а машин на линии достаточно, передаёт РИА Новости.