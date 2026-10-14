465 спецсредств для граждан с инвалидностью по зрению предоставило Отделение СФР по Самарской области с начала года

15 октября ежегодно отмечается День белой трости, особая дата, в которую принято говорить о возможностях и потребностях незрячих и слабовидящих людей. С начала года Отделение СФР по Самарской области обеспечило таких граждан 465 техническими средствами реабилитации.

Среди выданных изделий оказались самые разные приспособления: 133 специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах, 100 телефонов с функцией невизуальной навигации, 44 медицинских тонометров и 50 термометров с речевым выходом, 20 ручных опорных луп с подсветкой и увеличением до 10 крат, 5 электронных ручных и 2 стационарных видеоувеличителей и, конечно же, 111 белых тростей. Также были выплачены ежегодные денежные компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

Получить необходимое техническое средство реабилитации можно одним из двух способов: в натуральном виде или с помощью электронного сертификата. При первом варианте обеспечения Отделение СФР по Самарской области самостоятельно закупает изделия по госконтрактам, а затем предоставляет направление на получение ТСР. Однако следует помнить, что сроки выдачи направления зависят от наличия действующего госконтракта на требуемое ТСР.

При помощи второго метода приобрести необходимое средство реабилитации гражданин может самостоятельно и в кратчайшие сроки — достаточно выбрать товар и мгновенно его оплатить с помощью средств сертификата. Воспользоваться им можно в офлайн-магазинах, торгово-сервисных предприятиях, подключенных к эквайрингу либо размещенных на маркетплейсах. Нужное изделие также можно выбрать в электронном каталоге ТСР Социального фонда России — https://ktsr.sfr.gov.ru/.

«Основное требование для получения ТРС — установление инвалидности и назначение соответствующего вида ТСР в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Она оформляется в территориальном бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. Ветеранам же необходимо обратиться в поликлинику за заключением врачебной комиссии», — рассказал управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Подать заявление на обеспечение ТСР можно онлайн через портал Госуслуг или путем личного обращения в одну из клиентских служб регионального Отделения СФР, а также в МФЦ.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.