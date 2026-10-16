Рекламная отрасль поддержала «Яндекс» на фоне восстановления сервисов

Рекламные сервисы «Яндекса» поэтапно восстанавливаются после повреждения инфраструктуры в результате атаки на дата-центры. Как сообщили в «Яндекс Рекламе», специалисты вернули доступ к управлению монетизацией и продвижением на нескольких платформах, включая «Яндекс Директ», пишут "Известия".

При этом личные кабинеты «Яндекс Директа» и «Яндекс Бизнеса» пока работают с ограничениями, признали в компании, добавив, что работы по восстановлению полного доступа к этим сервисам ведутся в приоритетном порядке.

В то же время представители рекламного рынка продолжают работать с платформой. В частности, как сообщил гендиректор Kokoc Group Александр Шокуров, бизнес продолжает получать заявки и лиды. Ситуация далека от штатной, но говорить о радикальных изменениях пока не приходится, признал он.

В «Круиз Дисконт» также сообщили о продолжающемся поступлении заявок и отметили, что пока не планируют сокращать рекламные бюджеты, несмотря на ограничения в работе «Яндекс Директа».

В свою очередь президент Ассоциации развития интернет-рекламы (АРИР) Борис Омельницкий обратил внимание на то, что данные о показах, кликах и конверсиях, зафиксированные в реальном времени, сохраняются и могут быть обработаны позднее. По его словам, это позволит провести дополнительную проверку и пересчет показателей, в том числе касающихся расходования средств рекламодателей.

В коммуникационной группе Okkam отметили, что возникшие вызовы носят общий для всей отрасли характер. «Когда с серьезными трудностями сталкивается один из крупнейших игроков, последствия так или иначе ощущает вся индустрия», — признали в компании.

Дата-центры «Яндекса» подверглись ударам БПЛА в конце минувшей недели. В ночь на 8 октября беспилотники атаковали центр в Сасово в Рязанской области, его работа была остановлена. 9 октября был поврежден дата-центр в Калуге, еще через два дня — во Владимире.