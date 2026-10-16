Мошенники продолжают играть на чувствах жителей области и под разными предлогами выманивать у них денежные средства. Злоумышленники используют различные схемы: сообщают о бедах, свалившихся на родственников, угрожают потерей сбережений или, наоборот, обещают деньги за пересмотр субсидий либо в результате розыгрыша.

Так, жительница Отрадного потеряла 90 тысяч рублей, поверив в «выигрыш». В одной из групп в мессенджере Telegram неизвестный сообщил женщине, что она выиграла 200 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, «сотрудник» потребовал оплатить госпошлину и налог. Женщина перевела средства, но мошенник заявил, что платеж «не прошел», и попросил повторить операцию. В результате потерпевшая перевела злоумышленнику около 90 тысяч рублей. Полиция региона напоминает: если неизвестный звонит и вопрос касается финансов, прервите разговор — это злоумышленник.